Посол: Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

Как сообщили в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, отметив существующее стратегическое партнерство между двумя странами, министр сказал, что назначение нового посла Сербии в нашей стране окажет положительное влияние на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Сербии Драгана Владиславлиевича и поздравил его с назначением.

Было подчеркнуто, что Азербайджан и Сербия однозначно поддерживают принципы международного права, в частности принцип суверенитета и территориальной целостности государств.

Отметив, что Азербайджан в настоящее время переживает исторический этап, министр Джейхун Байрамов проинформировал посла Сербии о текущей ситуации в регионе после 44-дневной войны.

Посол Драган Владиславлиевич выразил признательность министру Джейхуну Байрамову за прием и передал приветствия министра иностранных дел Сербии Николы Селаковича.

Отметив, что Сербия и Азербайджан столкнулись с аналогичными проблемами, посол подчеркнул поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по соответствующим шагам для дальнейшего развития двусторонних стратегических отношений, включая обмен взаимными визитами, проведение очередного заседания Азербайджано-Сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, увеличение торгового оборота, а также развитие сотрудничества в других сферах.