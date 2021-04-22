Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 20:33

В Пакистане после ареста лидера исламской организации «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» Аллама Саад Хуссейн Ризви вспыхнули беспорядки. Шли столкновения протестующих с полицией с многочисленными жертвами. Пользование интернетом было ограничено, французские дипломаты покинули страну. В социальных сетях распространялись панические слухи о начинающейся в стране гражданской войне и опасности перехода контроля над ядерным оружием в руки исламистов. Что является не просто преувеличением, а полным непониманием специфики этой страны.

Немного предыстории. Ризви в 2020 году потребовал от правительства Пакистана расторгнуть все отношения с Францией из-за очередного скандала с публикацией карикатур на пророка Мухаммада. Правительство пообещало рассмотреть этот вопрос, но, разумеется, не пошло на поводу у лидера не самой крупной партии в Пакистане. Тогда Ризви стал призывать своих сторонников к насилию и мятежу, назначив днем выступления 20 апреля. Но за неделю до этого срока был арестован в превентивном порядке, а его сторонники вышли на улицы. Беспорядки охватили такие крупные города как Лахор, Исламабад, Гуджранвал, Пешавар. Что, как уже было сказано выше, вызвало крайне пессимистические прогнозы иностранных наблюдателей. И тут важно понимание вопроса о том, что есть армия в Пакистане. Местные либералы любят повторять: «Каждая страна имеет армию, но только в Пакистане армия имеет страну». И в этой шутке только доля шутки. Со времён британского владычества здесь сложилась уникальная система - к каждому полку из туземцев прикрепляли землю с крестьянами, чтобы полк получал оттуда деньги и продукты на прокорм. Со времён получения независимости ничего не изменилось, система только росла и развивалась – как вширь, так и в глубь. На «микроуровне» военные владеют булочными, автомастерскими и пекарнями. На «макроуровне» - военным принадлежат целые отрасли экономики, включая энергетику, производство зерна и недвижимость, цементные заводы и фармацевтические фабрики.

Армия создала благотворительный Fauji Foundation; через этот фонд, по официальным данным, пособия получают 10 миллионов беднейших пакистанцев и примерно столько же «членов военного братства» вместе с членами их семей. То есть благосостояние каждого десятого жителя страны напрямую зависит от армии. При этом армия Пакистана как никакая другая общественная структура, выполняет функцию «социального лифта», позволяющего людям скромного происхождения достичь самых высоких ступеней. Так, влиятельный и популярный руководитель вооружённых сил страны в 2007-2013 годах генерал Ашфак Первез Кияни происходил из многодетной семьи крестьянина, отставного сержанта.