Армия Пакистана не допустила резвости Ризви комментарий по горячим следам
В Пакистане после ареста лидера исламской организации «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» Аллама Саад Хуссейн Ризви вспыхнули беспорядки. Шли столкновения протестующих с полицией с многочисленными жертвами. Пользование интернетом было ограничено, французские дипломаты покинули страну.
В социальных сетях распространялись панические слухи о начинающейся в стране гражданской войне и опасности перехода контроля над ядерным оружием в руки исламистов. Что является не просто преувеличением, а полным непониманием специфики этой страны.
Немного предыстории. Ризви в 2020 году потребовал от правительства Пакистана расторгнуть все отношения с Францией из-за очередного скандала с публикацией карикатур на пророка Мухаммада. Правительство пообещало рассмотреть этот вопрос, но, разумеется, не пошло на поводу у лидера не самой крупной партии в Пакистане.
Тогда Ризви стал призывать своих сторонников к насилию и мятежу, назначив днем выступления 20 апреля. Но за неделю до этого срока был арестован в превентивном порядке, а его сторонники вышли на улицы. Беспорядки охватили такие крупные города как Лахор, Исламабад, Гуджранвал, Пешавар. Что, как уже было сказано выше, вызвало крайне пессимистические прогнозы иностранных наблюдателей.
И тут важно понимание вопроса о том, что есть армия в Пакистане.
Местные либералы любят повторять: «Каждая страна имеет армию, но только в Пакистане армия имеет страну». И в этой шутке только доля шутки. Со времён британского владычества здесь сложилась уникальная система - к каждому полку из туземцев прикрепляли землю с крестьянами, чтобы полк получал оттуда деньги и продукты на прокорм.
Со времён получения независимости ничего не изменилось, система только росла и развивалась – как вширь, так и в глубь. На «микроуровне» военные владеют булочными, автомастерскими и пекарнями. На «макроуровне» - военным принадлежат целые отрасли экономики, включая энергетику, производство зерна и недвижимость, цементные заводы и фармацевтические фабрики.
Армия создала благотворительный Fauji Foundation; через этот фонд, по официальным данным, пособия получают 10 миллионов беднейших пакистанцев и примерно столько же «членов военного братства» вместе с членами их семей. То есть благосостояние каждого десятого жителя страны напрямую зависит от армии.
При этом армия Пакистана как никакая другая общественная структура, выполняет функцию «социального лифта», позволяющего людям скромного происхождения достичь самых высоких ступеней. Так, влиятельный и популярный руководитель вооружённых сил страны в 2007-2013 годах генерал Ашфак Первез Кияни происходил из многодетной семьи крестьянина, отставного сержанта.
И сегодня служба в армии открывает определенные перспективы, а именно гарантированное жалованье и пенсию, возможность получить образование, стать сержантом или младшим офицером, а в отдельных случаях - подняться высоко по служебной лестнице.
И, разумеется, межведомственная разведка – ISI – которая вместе с армией и составляет те два столпа, на которых, собственно, и держится Пакистан. Такое исторически сложившееся устройство – это данность. И, одновременно – гарант стабильности страны и ее высокой устойчивости перед внешними и внутренними вызовами.
В 2010 году в стране произошло катастрофическое наводнение. Гражданское правительство проявило полнейшую некомпетентность. Президент Али Зардари даже не стал возвращаться на родину из поездки в Париж. Если бы военные не бросили на спасение пострадавших десантные подразделения на вертолетах, число жертв трудно себе представить.
Это только один пример, но он предельно наглядно показывает, что армия – это оплот государства. За семь десятилетий существования Пакистана половину этого срока им управляли военные, получив таким образом уникальный опыт решения сложнейших социальных и экономических вопросов.
И все эти партии вроде «Техрик-и-Лаббайк Пакистан», у которой, кстати, всего три депутата в парламенте провинции Синд - лишь имитаторы бурной деятельности, которым дозволено существовать и активничать только до тех пор, пока они не представляют угрозы интересам страны. Так же и с политическим истеблишментом – пакистанские военные решительно очерчивают «красные линии» в их деятельности, чтобы те своей алчностью, эгоизмом и амбициозностью не разорвали государство на части, не растащили его по кускам в свои норы.
Ну арестовали того же Ризви - и что с того? Пошумят и забудут. И уж тем более не от большого ума заявления, что таких как он допустят к «ядерной кнопке» или даже в «парадное» большой пакистанской политики.
Куда интереснее другое - как изменятся отношения Пакистана и Афганистана, Исламабада и Вашингтона после вывода американских войск. Но это уже совсем другая история, о которой вы узнаете со страниц haqqin.az в ближайшее время…