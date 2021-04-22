Раскол среди союзников США по китайскому вопросу наше восточное обозрение
Оппозиция Новой Зеландии антикитайской политике и трагедия с подводной лодкой Индонезии – вот главные события, которыми была отмечена ушедшая неделя в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Начать, пожалуй, стоит с того, что министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута заявила, что стране будет «неудобно» расширять роль разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes), в который также входят Австралия, Канада, Великобритания и США.
Замечание прозвучало после того, как министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань призвал разведывательный альянс координировать деятельность в отношении Китая и сотрудничать по более широкому спектру вопросов.
Веллингтон продолжит поиск «последовательного и предсказуемого подхода к Пекину через дипломатию и диалог», в том числе по таким вопросам, где разногласия с Китаем наиболее сильны, как в случае с Гонконгом и Синьцзяном.
Разногласия между партнерами по разведывательному альянсу продемонстрировали наметившийся раскол среди союзников США по китайскому вопросу, подчеркнув трудности, с которыми сталкивается администрация Байдена в создании общего фронта против Пекина.
Реакция Китая последовала незамедлительно. «Пекин ценит тот факт, что правительство Новой Зеландии придает большое значение и привержено развитию двусторонних отношений», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. У Новой Зеландии, таким образом, есть все шансы на получение максимального бонуса от КНР за соблюдение лояльности. Остальным же членам сообщества «Пять глаз», по всей видимости, предстоит остаться с носом, а то и вовсе без глаза.
А у Индонезии своя трагедия, свой «Курск». В середине прошлой недели ВМФ страны объявили, что в Балийском море утратили связь с подводной лодкой Nanggala 402 с 53 членами экипажа на борту. По сообщениям местных СМИ, военно-морской флот считает, что подлодка затонула в котловине на глубине 700 метров. Пока неизвестны причины, по которым она затонула.
Некоторое время надежды ещё сохранялись. Сингапур и Малайзия отправили свои корабли на поиски, Австралия, Германия, Индия и Франция предложили помощь, но 24 апреля представители ВМС Индонезии сообщили, что в пропавшей подводной лодке закончился запас кислорода.
А вчера были обнаружены её обломки. Как установили спасатели, субмарина по неизвестной пока причине распалась на три части, все члены экипажа погибли. Подлодка KRI Nanggala была одной из пяти в составе ВМФ Индонезии, построена в 1977 году в Киле (Германия), в 1981 году передана Джакарте. Для страны это первая катастрофа такого уровня.