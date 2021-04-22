Эрдоган: Турция и США останутся союзниками бегущей строкой; обновляется
Турция и США останутся союзниками. Об этом в понедельник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по окончании заседания кабинета министров.
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Турция и США останутся союзниками. Об этом в понедельник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по окончании заседания кабинета министров.
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