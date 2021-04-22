Власти Турции вводят с 29 апреля по 17 мая полный локдаун на территории страны. Об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по окончании заседания кабинета министров.

"С 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50%-ной загруженностью", - сказал президент Турции..