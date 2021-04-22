Pfizer начала испытания таблеток от коронавируса

Компания Pfizer приступила к клиническим испытаниям антивирусного препарата, замедляющего развитие вируса в организме больного и повышающего шансы на излечение. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщило британское издание Telegraph.

Препарат должен воздействовать на коронавирус, разрушая его структуру и препятствуя распространению инфекции в носоглотке и легких больного. В состав препарата, представленного на испытания в форме таблеток, входит молекула PF 07321332, созданная учеными Pfizer.

В публикации говорится, что в испытаниях принимают участие многочисленные добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет.