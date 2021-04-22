Эрдоган с Ильхамом Алиевым готовят конкретные шаги

«У нас был телефонный разговор с президентом Азербайджана, моим братом Ильхамом Алиевым о реализации соглашений, подписанных с Арменией, и о совместных шагах, которые могут быть предприняты в рамках последних процессов», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после очередного заседания Кабинета министров.

Турецкий лидер отметил, что Турция вместе с Азербайджаном в Карабахе дали прекрасный ответ тем, кто годами представлял нерешительность как решение: «В ближайшие дни мы еще более конкретизируем шаги, которые предпримем в этом контексте».