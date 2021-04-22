Эрдоган: «Во многих местах есть массовые захоронения турок, убитых армянами»
Президент США Джозеф Байден использовал необоснованные, несправедливые и далекие от действительности заявления о болезненных событиях, произошедших более века назад, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя недавнее высказывание главы Белого дома по так называемому “геноциду армян”.
“Если вы говорите о геноциде, то посмотрите в зеркало и дайте оценку себе”, - заявил турецкий лидер в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.
Глава турецкого государства выразил уверенность, что заявление Байдена о "геноциде" было сделано под давлением радикальных армянских кругов и антитурецких групп.
“Изучение исторических событий и раскрытие правды о них должны быть предоставлены экспертам и историкам, а не политикам”, - подчеркнул турецкий лидер.
Президент Эрдоган констатировал, что турецкая сторона до сих пор не получила ответа на свое предложение о создании совместной исторической комиссии по утверждениям Армении относительно событий 1915 года.
“Интересно, сколько документов есть в архивах США, если они есть, можно ли их открыть? Есть ли такие документы в Европе, могут ли они их открыть?” - сказал турецкий лидер.
“Во многих местах есть массовые захоронения турок, убитых армянами, но вы нигде не найдете массовых захоронений армян”, - добавил он.
По словам Эрдогана, наличие в Турции многочисленной армянской общины является еще одним свидетельством лживости утверждений о так называемом “геноциде”.
”В одно время армянское население Стамбула приближалось к 650 тыс. Думаю, люди не вернулись бы добровольно туда, где подверглись "геноциду”, - в частности, сказал президент Эрдоган.
Глава государства подчеркнул, что недопустимо “навешивать ярлык "геноцида" на турецкий народ, когда все факты очевидны”.