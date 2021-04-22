Эрдоган: «Во многих местах есть массовые захоронения турок, убитых армянами»

“Если вы говорите о геноциде, то посмотрите в зеркало и дайте оценку себе”, - заявил турецкий лидер в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

Президент США Джозеф Байден использовал необоснованные, несправедливые и далекие от действительности заявления о болезненных событиях, произошедших более века назад, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя недавнее высказывание главы Белого дома по так называемому “геноциду армян”.

Глава турецкого государства выразил уверенность, что заявление Байдена о "геноциде" было сделано под давлением радикальных армянских кругов и антитурецких групп.

“Изучение исторических событий и раскрытие правды о них должны быть предоставлены экспертам и историкам, а не политикам”, - подчеркнул турецкий лидер.

Президент Эрдоган констатировал, что турецкая сторона до сих пор не получила ответа на свое предложение о создании совместной исторической комиссии по утверждениям Армении относительно событий 1915 года.

“Интересно, сколько документов есть в архивах США, если они есть, можно ли их открыть? Есть ли такие документы в Европе, могут ли они их открыть?” - сказал турецкий лидер.

“Во многих местах есть массовые захоронения турок, убитых армянами, но вы нигде не найдете массовых захоронений армян”, - добавил он.

По словам Эрдогана, наличие в Турции многочисленной армянской общины является еще одним свидетельством лживости утверждений о так называемом “геноциде”.

”В одно время армянское население Стамбула приближалось к 650 тыс. Думаю, люди не вернулись бы добровольно туда, где подверглись "геноциду”, - в частности, сказал президент Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что недопустимо “навешивать ярлык "геноцида" на турецкий народ, когда все факты очевидны”.