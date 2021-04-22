Ленина захотели продать за миллиарды

В Новосибирске памятник основателю СССР Владимиру Ленину выставили на продажу через сервис «Авито». За монумент хотели получить более ста миллиардов рублей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Монумент находится в центре города. Объявление о продаже опубликовала женщина по имени Екатерина. «Статуя Ленина, состояние б/у, но хорошее», — подчеркнула продавец. Женщина попросила потенциальных покупателей связаться с ней через сообщения. Однако, вскоре объявление исчезло с сайта.

Представители издания отправили продавцу запрос, но не получили ответ. Они также обратились за комментариями в местную администрацию. Власти отметили, что монумент не находится на балансе города, а публикацию объявления посчитали розыгрышем.