Макрон позвонил Путину

Сегодня по инициативе французской стороны между президентами РФ и Франции состоялся телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы двух государств уделили особое внимание внутриукраинскому конфликту, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Особое внимание уделено внутриукраинскому конфликту. Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины", - цитирует РИА Новости сообщение.

В сообщении отмечается, что Эммануэль Макрон "информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины".

"По просьбе Эммануэля Макрона Владимир Путин прокомментировал нынешнее состояние российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий", - говорится в сообщении.