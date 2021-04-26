Финляндия и Эстония подписывают сегодня протокол по строительству железнодорожного туннеля под Финским заливом, которому предстоит соединить столицы этих стран. Соответствующий проект обсуждается уже на протяжении нескольких лет. Длина трассы составит 103 километра, стоимость работ оценивается в 20 миллиардов долларов. Утверждается, что к концу 2024 года строительство может быть завершено, сообщает Euronews.com.

«Туннель, конечно, длинный, но нам сильно повезло в том, что здесь отличные геологические условия – твёрдая скальная порода, гранит на всём пути от Хельсинки до Таллина», – поясняет предприниматель Питер Вестербака. И технически это должно быть не так уж сложно, хотя конечно, никогда не знаешь, на что наткнёшься. Но мы полагаем, что сможем бурить очень быстро, применяя новую технологию плазменного бурения – это в десять раз ускоряет процесс. Будут применяться инновации.

Предполагается строительство двух туннелей – для грузовых и пассажирских поездов. В Финском заливе планируется насыпать искусственный остров. Сторонники проекта утверждают, что он будет содействовать экономическому развитию обеих стран, но многие наблюдатели высказывали сомнения относительно рентабельности данного сооружения.