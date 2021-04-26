Ильхам Алиев у стелы в Джебраил видео
Как уже сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили сегодня Джебраильский и Зангиланский районы.
У въезда в Джебраил глава государства остановился у стелы с обновленной надписью «Добро пожаловать в Джебраил». Президент Азербайджана отметил, что данная стела выполнена в прежнем дизайне.
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«В советское время этот памятник — если можно так сказать — был установлен, возведен, а в годы оккупации почти разрушился и заржавел. В прессе сохранились изображения заржавевшего памятника. Восстановив историческую справедливость, мы восстановили и вывеску «Добро пожаловать», памятник на въезде в Джебраильский район. Мы восстановим все освобожденные земли. Мы восстановим все города и села», - сказал глава государства.
Глава государства также принял участие в церемонии закладки фундамента проекта «Умного села» в зангиланском селе Агалы.
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