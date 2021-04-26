Как уже сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили сегодня Джебраильский и Зангиланский районы.

У въезда в Джебраил глава государства остановился у стелы с обновленной надписью «Добро пожаловать в Джебраил». Президент Азербайджана отметил, что данная стела выполнена в прежнем дизайне.