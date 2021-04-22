Во время поездки в Джебраильский и Зангиланский районы президент Азербайджана Ильхам Алиев в спорткомплексе для военных продемонстрировал упражнения с поднятием тяжестей.

Сначала Ильхам Алиев поупражнялся с гантелями по 15 кг, затем с 20-килограммовыми спортивными снарядами. Продемонстрировав прекрасную физическую форму и напомнив, что ему 59 лет, глава государства сказал, что это является примером для коллектива.

"Это была разминка", - заметил Ильхам Алиев.