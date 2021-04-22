США поделятся с другими странами 60 млн доз AstraZeneca

США намерены в ближайшие месяцы поделиться с другими странами 60 миллионами доз шведско-британской вакцины AstraZeneca. Как сообщает Дойче велле, об этом сказал советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитт.

Согласно сообщению, поставки 10 миллионов доз начнутся уже через пару недель, сразу после того, как препарат пройдет проверку в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA). Остальные 50 миллионов в настоящий момент находятся на стадии производства.