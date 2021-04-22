Редакция haqqin.az 00:45

Накануне ближе к вечеру армянские СМИ и ресурс Маргариты Симоньян распространили сенсационное сообщение о телефонной беседе президентов Франции и России. Речь идет о сообщении, которое могло бы придать надежду реваншистским силам в Ереване. И вызвать недоумение у официального Баку. Но давайте сначала обратимся к самой сути распространенной армянским сегментом информации. Армянские СМИ выступили с сообщением, ранее растиражированным близким к Версальскому дворцу изданием La Tribune. Обратите внимание на подтекст самого сообщения: «Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в скором времени выступят с инициативой по решению проблемы Нагорного Карабаха. Об этом они договорились в ходе телефонного разговора. Отмечается, что президенты планируют запустить "конкретные инициативы" в рамках Минской группы ОБСЕ в ближайшие дни».

Не вызывает никаких сомнений, что сообщение в La Tribune было слито из окружения французского президента. То есть сама пресс-служба Макрона не рискнула выступить с таким официальным сообщением. Поскольку, согласно дипломатической практике, после беседы президентов тексты официальных сообщений пресс-служб двух собеседников согласовываются между канцеляриями двух глав государств. Вне всяких сомнений, Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не выступил бы с инициативой по решению «проблемы Нагорного Карабаха» (!!!), потому что российский лидер на пресс-конференции 11 января, после встречи руководителей трех государств в Москве, заявил об окончательном урегулировании карабахской проблемы. Более того, в своих выступлениях президент Азербайджана Ильхам Алиев со ссылкой на официальное заявление Путина, как бы подтверждая правоту слов российского лидера, несколько раз, в том числе в присутствии самого Путина, говорил об окончательном урегулировании карабахского конфликта. Елисейский дворец априори не мог извратить формулировку российского президента. Последовало бы мгновенное опровержение Москвы. Вот поэтому о беседе двух президентов и сообщила французская газета. И сразу же информация была подхвачена изданиями, близкими к Николу Пашиняну. Однако спустя полтора часа пресс-служба Кремля выступила с официальным заявлением о телефонной беседе Макрона с Путиным. Официальное сообщение полностью прояснило ситуацию и раскрыло перед нами совершенно иную картину происходящего между Москвой и Парижем. Оказывается, Макрон позвонил Путину не из-за Карабаха, а в связи с эскалацией ситуации в Украине. О чем умолчали французские и армянские СМИ. Более того, по сообщению пресс-службы Кремля, в беседе «особое внимание уделено внутриукраинскому конфликту. Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договорённостей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. В свою очередь Эммануэль Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с Президентом Украины».