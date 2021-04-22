Джон Керри информировал Джавада Зарифа об операциях Израиля?

Американская администрация категорически отказалась комментировать сведения о том, что бывший госсекретарь США Джон Керри в период пребывания у власти в Вашингтоне президента-республиканца Дональда Трампа сообщил министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу о проведении Израилем тайных операций против интересов Тегерана в Сирии более 200 раз, сообщает ТАСС.

«Мы не будем давать комментарии по поводу «слитых» [в прессу] записей», - заявила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, когда у нее поинтересовались реакцией правительства США на означенные сведения. Они содержались в материале газеты The New York Times.

После прихода к власти по итогам ноябрьских выборов 2020 года нынешнего президента США Джо Байдена, представляющего, как и Керри, Демократическую партию, последний вернулся на госслужбу. В настоящее время Керри занимает пост спецпосланника президента США по климату.

Отказались комментировать и во внешнеполитическом ведомстве США. «Начну с того, и вас это не удивит, что мы не комментируем полученные, предположительно, в результате утечки материалы. Конечно, мы не можем удостовериться в их подлинности. Я также не собираюсь комментировать непосредственно то, что на этой записи», - сказал репортерам руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «Опять же, все это - полученные, предположительно, в результате утечки материалы. Я не могу говорить об их подлинности, не могу говорить о мотивах, которые могут стоять за их распространением», - утверждал американский дипломат.