Корабли, предположительно, принадлежащие Корпусу стражей исламской революции, в начале апреля окружили два судна Береговой охраны США в Персидском заливе, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей ВМС США, к которым приписаны два американских судна.

По данным источников издания, инцидент произошел 2 апреля. Согласно утверждениям американских военных, три быстроходных боевых катера и одно судно обеспечения под названием Harth 55, предположительно, принадлежащие КСИР, на протяжении трех часов сопровождали два американских судна, осуществлявших патрулирование в международных водах в южной части Персидского залива, пишет ТАСС.

Отмечается, что Harth 55 несколько раз пересекало курс движения американских кораблей Monomoy и Wrangell, подходя к ним практически вплотную и вынуждая прибегнуть к маневрам во избежание столкновения.

По данным газеты, американские военные неоднократно выходили на связь с командованием иранских кораблей, однако получали неразборчивый ответ. В американском военном командовании отметили, что инцидент носил "небезопасный и непрофессиональный" характер.