Будет построена железная дорога в Нахчыван, которая соединит Восточный Зангезур с Западным. Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной поездки с первой леди Мехрибан Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы.

«В поселке Миндживан есть железнодорожная станция. После Первой Карабахской войны армяне демонтировали и унесли всю железную дорогу. Часть рельсов продали, а из другой части соорудили противотанковые укрепления. Мы снова построим железную дорогу», - сказал глава государства.

«Эти работы уже стартовали. Некоторое время назад мы заложили фундамент железной дороги Горадиз - Зангилан - Агбенд. Эта железная дорога соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой через Зангезурский коридор. В действительности, Зангиланский район географически расположен в Восточном Зангезурском районе и соединяет Восточный Зангезур с Западным Зангезуром, откроет железную дорогу в Нахчыван. Также будет открыта автомобильная дорога», - сказал глава государства.