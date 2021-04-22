В Индии призвали носить маски даже дома

Жителям Индии необходимо носить маски дома, в первую очередь это касается тех, в чьей семье есть человек с коронавирусом, заявил глава группы, консультирующей премьер-министра Нарендру Моди по вопросам вакцины от коронавируса, доктор Винод Пол.

«Если в семье есть положительный случай COVID-19, очень важно, чтобы человек носил маску даже в помещении, потому что вирус может распространиться на других в доме. Я бы предпочел сказать, что пришло время, когда мы начинаем носить маску дома. Человек, который заражен, должен носить маску, но и другие должны это делать, когда сидят дома с членами семьи», – цитирует его слова РИА Новости.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.