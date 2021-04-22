В Пентагоне следят за отводом российских войск от границ с Украиной

В Пентагоне внимательно следят за продолжающимся отводом российских войск от границы с Украиной. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы видим, что некоторые российские войска уходят от границы с Украиной, - сказал он. - Мы будем пристально следить за этим". Кирби отметил, что давать оценку этому процессу "еще очень рано", передает ТАСС.

В начале апреля в России стартовали большие учения, было проведено более четырех тысяч «контрольных проверок» войск. А 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу приказал завершить проверку боевой готовности войск Южного и Западного военных округов, поскольку ее цели были полностью достигнуты: войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны.