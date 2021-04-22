ВОЗ: ситуация в Индии «более чем душераздирающая»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила более 2,6 тысячи сотрудников в Индию, чтобы помочь стране бороться с растущим числом случаев заражения коронавирусом, передает Associated Press.

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, эти сотрудники помогут индийским коллегам, давая технические консультации и оказывая помощь при вакцинации и мониторинге.

Он добавил, что ситуация в Индии сейчас «более чем душераздирающая».

«ВОЗ делает все, что может, предоставляет оборудование и материалы, включая тысячи кислородных концентраторов, передвижные полевые госпитали из сборных конструкций и лабораторные принадлежности», - сказал Гебрейесус

В Индии сложилась сложная эпидемиологическая ситуация в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Последние несколько дней в стране фиксируют антирекорды по количеству выявленных случаев COVID-19. Накануне выявили более 352 тыс. новых случаев за сутки. Больницы в Индии переполнены, кислородных баллонов не хватает. Из-за этого правительство критикуют за неподготовленность к новой волне эпидемии.