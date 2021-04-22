Топ-10 «омолаживающих» продуктов от турецких диетологов

Первое место в списке заняли грецкие орехи, богатые омега-3 жирными кислотами, — они нормализуют уровень холестерина и уменьшают вероятность возникновения заболеваний сердца. Еще эти орехи стимулируют деятельность мозга.

В перечень специалисты также включили жирную рыбу — так, лосось помогает сохранять сердечный ритм и поддерживать ясность ума. В списке также оливковое масло, которое стабилизирует уровень сахара в крови, и черника, богатая антиоксидантами, замедляющими возрастные изменения.

Включить в рацион стоит также шпинат, он оказывает благоприятное воздействие на зрение и здоровье костей, помогает защитить кожу от солнечного ультрафиолета. Врачи также советуют чаще пить зеленый чай, предупреждающий развитие проблем с сердцем и сахарного диабета второго типа.

В список попали и томаты, содержащие ликопин, который оказывает положительное влияние на кожу и предотвращает сердечные заболевания, а также красный сладкий перец, поскольку он богат витамином С и мощными антиоксидантами. В рацион стоит добавить также брокколи — этот продукт позволит снизить риск развития онкологии и клеточных повреждений.

В топ-10 оказался и горький шоколад, содержащий флаванолы — они продлевают молодость и эластичность сосудов, а также помогают снизить давление, риск развития сахарного диабета, патологий почек и деменции.