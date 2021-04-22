Казахстан начал прививать от коронавируса собственной вакциной

В Казахстане началась вакцинация от коронавируса местным препаратом QazVac. Первая партия уже поступила в регионы страны, передает «Мир 24». Одним из первых казахстанской вакциной привился министр здравоохранения республики. Укол Алексею Цою сделали в городской поликлинике №9.

Казахстан вошел в число стран, где производят собственный препарат от коронавируса. Он называется QazVac.

«Первая партия произведена в нашем Институте проблем биологической безопасности в ограниченной серии – 50 тысяч доз наш институт может самостоятельно выпускать. Для масштабирования мы рассматриваем различные площадки, в том числе площадки наших турецких партнеров. Также мы сейчас достраиваем наш собственный завод в Гвардейском, и сейчас он проходит все этапы для дальнейшего запуска», – рассказал министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой.

Раньше прививку от коронавируса в Казахстане делали российским «Спутником V». Особенность казахстанской вакцины в том, что процесс ее доставки не требует сложных холодильных установок. Ее можно перевозить при температуре плюс 2-8 градусов. Она двухкомпонентная. Второй укол делается через 21 день.

Около трех месяцев казахстанскую вакцину будут разливать в Турции. За это время в поселке Гвардейский достроят биофармацевтический завод. К концу декабря предприятие будет производить по 500 тысяч доз в месяц.