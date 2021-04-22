Заслуженный артист Азербайджана похоронен в родном селе в Масаллы

Балоглан Ашрафов родился 8 октября 1951 года в селе Беделан Масаллинского района.

Наряду с окончанием в 1968 году местной средней школы, окончил курсы игры на таре в музыкальной школе района. В 1978 году, окончив факультет филологии в АГУ, преподавал в сельской школе. В 1971 году стал победителем олимпиады Turac təranələri, проводившейся азербайджанским радио.

В 1974 году, став победителем Всесоюзного фестиваля молодых и трудящихся, диплом ему вручила Шовкет Алекперова. После этого певец в составе ансамбля Ислама Рзаева выступал с гастролями в районах республики. В 1989 году выступал в составе им же созданного ансамбля "Шахрияр" в крупных концертных залах Баку. Он давал концерты во многих крупных городах СНГ, а также в Турции, Ираке и Германии. В марте 2007 года в турецкой больнице "Мемориал" ему была проведена тяжелая операция по пересадке печени. Вскоре после операции он записал несколько новых песен и продолжил свои выступления. В последний раз выступил с концертом "И я есть в этом мире" в сентябре 2018 года на сцене Зеленого театра Баку.