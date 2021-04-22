Россия начала отказываться от доллара

На фоне усиления санкционного давления со стороны США Россия начала постепенно отказываться от доллара. Доля доллара в экспортных расчетах России в четвертом квартале прошлого года впервые упала ниже 50 и составила 48,3 процента, тогда как годом ранее показатель превышал 61 процент, сообщает Bloomberg.

Во многом сложившаяся ситуация объясняется наращиванием торговли России с Китаем: по итогам четвертого квартала она больше чем на 80 процентов ведется в евро. В последние месяцы российские власти стараются изолировать экономику от американского вмешательства на фоне растущей угрозы антироссийских санкций, резюмирует агентство.

15 апреля Вашингтон ввел новые санкции против России. Часть ограничений коснулась российского госдолга. С 14 июня американским компаниям запретят напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Американские инвесторы и эксперты назвали такие санкции слишком мягкими.

Китай в свою очередь приготовился поддерживать Москву. представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заверял, что «в вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку». В то же время Пекин надеется, что Вашингтон и Москва смогут начать конструктивный диалог и устранить разногласия на принципах взаимного уважения, указал Ван.