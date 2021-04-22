Mazda отмечает свою 100-летнюю историю успеха выпуском специальной лимитированной серии автомобилей Фото
Компания Mazda выпустила «глобальную» версию 100th Anniversary: особое исполнение приурочено к вековому юбилею японской марки и затронуло ряд актуальных моделей.
Дизайнеры, создавая эту серию, вдохновлялись первым легковым автомобилем Mazda - R360 Coupe. Одна из моделей этой эксклюзивной серии - Mazda CX-9. Юбилейные модели отличаются изысканным жемчужно-белым цветом кузова и темно-вишневой отделкой сидений из экокожи Nappa, которая придаёт салону неповторимый элегантный вид, модель также украшена особыми значками к 100-летию бренда Mazda. Благодаря этим деталям Mazda CX-9 становится поистине уникальным автомобилем, позволяющим чувствовать себя особенным на дороге. Не пропустите возможность стать владельцем уникальной Mazda СХ-9, настоящая индивидуальность - это редкая роскошь!
Автомобиль с мощным 2,5-литровым двигателем SKYACTIV (231 л.с.) оснащен высочайшим уровнем системы управления, технологическими возможностями, мультимедийной системой и инновационными функциями безопасности.
Узнайте больше о новой юбилейной серии Mazda CX-9:
(012) 349 01 00/ / https://mazda.az/cars/mazda-cx-9/krossover/overview/cx-9-100th-edition