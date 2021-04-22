Полиция завела дело на больных коронавирусом

26 апреля сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах на территории Азербайджана 5 активных больных коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), сотрудники полиции провели с ними разъяснительные беседы, вернули их домой с соблюдением медицинских требований, проинформировали об этом соответствующие учреждения здравоохранения.

В отношении 4 из задержанных возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана. Расследование продолжается.

МВД призывает всех граждан соблюдать правила особого карантинного режима.