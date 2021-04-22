Главный директор Рамиль Имамов: «Четверть клиентов Kapital Bank получают кредиты онлайн»

Мы взяли интервью у Рамиля Имамова, главного директора по розничным продажам Kapital Bank, чтобы узнать о нововведениях, направлениях и целях, реализуемых банком за последний период и над которыми в настоящее время ведется работа.

Вот уже больше года в Азербайджане, как и во всем мире, царит пандемия коронавируса. В связи со сложившимися реалиями многие сферы, в том числе и банковская, столкнулись с трудностями в оказании услуг клиентам в привычной форме, в безопасных и комфортных условиях. Преодоление этих трудностей и обеспечение необходимых изменений в обслуживании клиентов ставят перед банками новые задачи и, главным образом, ускоряют процесс перехода к новой эре в банковском деле. Kapital Bank, первый банк страны, является одним из лидеров по внедрению инноваций на рынке банкинга.

- Г-н Имамов, неоднократно сообщалось о том, что Kapital Bank вступил в новый стратегический период. Прежде всего, хотелось бы получить информацию об основных целях и приоритетах на новый период.

- Как вы и отметили, Kapital Bank уже успешно завершил еще один стратегический период и приступил к реализации нового плана. За прошедшее время была проведена трансформация филиалов, в них созданы условия, соответствующие корпоративным стандартам. Сформирован полностью универсальный персонал, отвечающий современным требованиям и запросам клиентов, способный оперативно оказывать все виды банковских услуг. В целом, хотелось бы подчеркнуть, что новый стратегический план охватывает достаточно широкие и амбициозные цели. Расширение масштабов предоставления банковских услуг онлайн, разработка новых продуктов и услуг в соответствии с потребностями наших клиентов, и, как результат всего этого, повышение удовлетворенности клиентов являются нашими приоритетными целями и в новый стратегический период.

- За последнее время Kapital Bank представил ряд нововведений, позволяющих клиентам пользоваться банковскими услугами дистанционно. Достигнутые результаты можно считать удовлетворительными?

- Kapital Bank всегда делал упор на внедрение инноваций в банковском секторе, уделяя особое внимание удовлетворенности клиентов и предоставлению качественных банковских услуг. В эпоху инноваций мы продолжаем радовать людей новыми услугами и решениями. Наши клиенты теперь могут дистанционно пользоваться многими продуктами банка в любом месте, где бы они ни находились – дома или на работе.

В период начала пандемии мы были первыми на рынке, кто предоставил возможность получения в онлайн-режиме кредита наличными и карты рассрочки – BirKart, а также некредитных продуктов, таких как дебетовые карты. На сегодняшний день около 25% потребительских кредитов выдаются через онлайн-каналы. Для информации отмечу, что средства зачисляются на карту заемщика сразу после онлайн-оформления кредита, и эти деньги могут быть обналичены в любом банкомате банка, а также использованы для безналичных расчетов или онлайн-платежей. При онлайн-продаже BirKart лимит карты активируется клиентом через мобильное приложение BirBank, и карта может быть использована сразу после ее оформления. Удаленно можно заказать и дебетовую карту. Для того чтобы воспользоваться банковскими услугами в режиме онлайн, достаточно иметь мобильный телефон или компьютер с доступом в интернет. Через различные онлайн-каналы клиенты могут подать заявку на получение кредита в Kapital Bank, и с клиентами сразу же свяжутся сотрудники банка. Это позволяет людям не стоять в очередях, экономить драгоценное время. Мы же, в свою очередь, тем самым выдвигаем на передний план такие важные факторы как, повышение доступности продуктов и уровня обслуживания.

- Какие новшества ожидаются в плане развития онлайн-услуг?

- Как вы знаете, в настоящее время более 2 миллионов человек по всей стране являются пользователями мобильного приложения BirBank, и мы постоянно обновляем имеющиеся в BirBank онлайн-услуги. Отмечу, что для обеспечения постоянной доступности наших услуг, а также в направлении повышения возможностей обслуживания регулярно проводятся работы по совершенствованию. Естественно, тут наша главная цель заключается в том, чтобы предоставить клиентам возможность пользоваться преимуществами большего количества продуктов, максимально упростить процесс обслуживания и минимизировать потерю времени. В настоящее время одной из наших основных задач является расширение возможностей для удобного приобретения как кредитных, так и некредитных продуктов (открытие текущего счета, депозитные операции и т. д.) самими клиентами с помощью BirBank.

Одним из ожидаемых нововведений является создание функции мгновенного оформления карты рассрочки BirKart через мобильное приложение BirBank и другие онлайн-каналы. С приобретенной BirKart клиенты смогут сразу же оплачивать покупки через NFC в десятках тысяч магазинов нашей партнерской сети. Физическую карту можно будет получить в любое время, подав заявку на доставку карты через курьерскую службу по желаемому адресу.

- Г-н Имамов, какие продукты Kapital Bank пользуются наибольшим спросом среди клиентов в последнее время?

- Хотелось бы отметить, что в последнее время среди клиентов вырос спрос на ипотечные кредиты для обеспечения потребностей в жилье. За прошедший год была проделана большая работа с целью удовлетворения этого спроса, и мы добились очень хороших результатов. Так, Kapital Bank расширил возможности ипотечного кредитования и увеличил объем кредитования в 3 раза по сравнению с 2019 годом, достигнув 45 миллионов манат. В прошлом году впервые в стране Kapital Bank за счет внутренних ресурсов начал выдавать ипотечные кредиты в регионах на льготных условиях. Данный продукт охватил относительно уязвимые слои населения и предлагался по очень выгодным условиям, что способствовало активизации рынка жилья в регионах и вызвало высокий интерес среди граждан. За прошедший год этой ипотекой воспользовались и приобрели жилье 363 семьи. Если посмотреть на статистические показатели по другим ипотечным продуктам за 2020 год, то за счет Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, а также по линии MIDA выдано ипотечных кредитов на сумму 28 миллионов манат, а за счет внутренних ресурсов, как и планировалось, – 10 миллионов манат.

- Что нового ждет клиентов по внутренней ипотеке, расскажите о планах банка касательного этого продукта.

- Как и в предыдущие годы, в этом году наш банк продолжает кредитование за счет Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, а также средств MIDA, и за 3 месяца текущего года 13 миллионов манат были направлены на удовлетворение жилищных потребностей граждан. Одной из основных целей, которые мы ставим перед собой в сфере ипотечного кредитования, является доведение объема кредитования по внутренней ипотеке до 100 миллионов манат. Чтобы повысить продажи и сделать этот продукт более доступными для клиентов, мы упростили его условия, в частности, увеличили максимальный срок с 10 до 20 лет. Увеличение срока позволяет клиентам получить более крупную ссуду, выплачивая меньше ежемесячно. Воспользоваться внутренней ипотекой могут как лица, имеющие официальное место работы, так и предприниматели, занимающиеся бизнесом. Хотелось бы еще раз довести до сведения клиентов, что внутренний ипотечный кредит выдается на сумму от 30 000 до 250 000 манат, а ставка стартует от 10% годовых.

Еще одним важным изменением является то, что квартиру без выписки из госреестра теперь можно также приобрести с помощью внутренней ипотеки Kapital Bank. Согласно новым условиям клиенты могут купить квартиру без выписки, предоставив в качестве залога свою недвижимость или же недвижимость (квартиру, объект, нежилое помещение и т.д.) родственников первой линии. Хочу еще подчеркнуть, что для быстрого оформления кредита без потери времени для клиента оценки имущества, страхование и другие процессы осуществляются банком. С целью удовлетворения растущего спроса на ипотечное кредитование и оперативного обслуживания клиентов, Kapital Bank увеличил количество точек выдачи ипотечных кредитов, обслуживая клиентов в 52 филиалах в регионах, 1 в Нахчыванской Автономной Республике, 6 в городе Баку и в общей сложности в 59 филиалах по всей стране. Планируется дальнейшее увеличение этого числа для удовлетворения дополнительных потребностей, которые могут возникнуть в будущем. Кроме того, оперативный прием, обработка и ответ на заявки клиентов по ипотечному кредиту наряду с филиалами осуществляются через различные онлайн-каналы – WhatsApp номер (+99451) 250 99 99, короткий номер 8196, Информационный центр 196, а также официальный сайт банка (www.kapitalbank.az/loans).

Kapital Bank также планирует расширить сотрудничество с бизнес-субъектами, работающими в строительном секторе. Строительные компании, продающие квартиры как с документом, подтверждающим право собственности, то есть с выпиской, так и без, имеют отличную возможность для сотрудничества с Kapital Bank. Не секрет, что одним из основных факторов для более быстрой продажи жилья, предлагаемого застройщиками, является кредитование. Так, погашение полной стоимости проданных квартир не за счет внутреннего кредита строительной компании, а за счет ипотечного кредита обеспечивает им приток денежных средств. Это, в свою очередь, позволит этим компаниям ускорить процесс строительства и расширить свой бизнес, создав ликвидные средства для новых инвестиций. Сумма ипотечного кредита на приобретение квартиры у строительных компаний-партнеров Kapital Bank может быть увеличена до 500 000 манат. Отмечу, что в настоящее время соглашения о сотрудничестве заключены более чем с 30 строительными компаниями. Kapital Bank также заинтересован в расширении ипотечного бизнеса, и благодаря сотрудничеству со строительными компаниями будут предоставлены выгодные предложения для удовлетворения жилищных потребностей граждан.