Сотрудники Апшеронского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны подозреваемые в краже, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, в полицию поступило обращение в связи с кражей из дома телевизора, одежды, предметов домашнего обихода на общую сумму в 22 530 манатов.

В результате операции сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении данного преступления Этибара Талыбова и Ниджата Керимова. Во время допроса они признались в содеянном.

В ходе дополнительных оперативных мероприятий было установлено, что подельники похитили телевизоры, кухонное оборудование, ноутбуки, радиаторы отопления, велосипеды и другие предметы еще из трех домов в поселке Масазыр. В общей сложности ими был причинен материальный ущерб на сумму более 40 000 манатов.

Проводится расследование.