Сотрудники Насиминского районного управления полиции продолжают мероприятия по обеспечению правил карантинного режима. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Было установлено, что спортивный зал Anderqraund принимает посетителей с нарушением требований особого карантинного режима. В время проверки объекта в нем находилось 56 человек.

У каждого из них взяты образцы для тестирования на вирус COVID-19, составлены соответствующие протоколы, наложены штрафы.

Ведется расследование в отношении арендатора объекта Рафига Гюнешова.