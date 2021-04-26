Ильхам Алиев уволил главу Шамкира
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об освобождении от должности главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Адиль оглу Мамедова, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об освобождении от должности главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Адиль оглу Мамедова, сообщает АзерТАдж.
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