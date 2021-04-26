Ильхам Алиев уволил главу Шамкира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об освобождении от должности главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Адиль оглу Мамедова, сообщает АзерТАдж.