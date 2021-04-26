Министр разоткровенничался в разговоре с экономистом Саидом Лайлазом. Оказывается, в Иране существует правительственный проект, в рамках которого записываются мысли и воспоминания всех министров, чтобы их опытом могли потом воспользоваться члены будущих правительств. Это по определению внутренние материалы, но кто-то организовал слив, предназначенный, очевидно, чтобы подставить главу МИД.

Достоянием СМИ стала аудиозапись рассказа руководителя иранского внешнеполитического ведомства Мохаммада Джавада Зарифа, в которой он раскритиковал существующие в ИРИ порядки. Утечка была сделана через персидскоязычный телеканал Iran International, который базируется в Лондоне и принадлежит подданным Саудовской Аравии.

Красной линией в разговоре проходит недовольство Джавада Зарифа вмешательством силовых структур в дипломатическую работу. Причем уровень вмешательства таков, что впору говорить об отстранении дипломатов от принятия ключевых решений. Особенно много критики досталось в адрес погибшего в результате американского удара командующего «Кудс», силами спецопераций Корпуса стражей исламской революции, Касема Сулеймани. Он был противником ядерной сделки 2015 года и предпринимал всяческие усилия, чтобы ее сорвать.

Что интересно, Россия тоже была инициатором этой сделки, но Зариф описывает ее заинтересованность в срыве, поскольку в Москве также не хотели сближения Тегерана с Западом, поэтому Сулеймани пытался наладить взаимодействие с российской стороной. В результате, по словам министра, ему приходилось тратить колоссальное время на общение с силовиками.

Другая проблема, которую создавала силовое крыло иранской власти, это полная самостоятельность и непрозрачность при принятии решений о военных операциях. В МИД лишь задним числом узнавали о каких-то боевых действиях иранских сил в Сирии.

В Министерстве иностранных дел Ирана признали подлинность записей, но заметили, что были специально скомпилированы эпизоды, в которых звучит критика силовиков.

Ответ на вопрос, кому и зачем понадобилась эта утечка, может быть двояким. С одной стороны, сейчас США вновь возобновили попытки возродить ядерную сделку. И возможно, что в дипломатических кругах решили заранее вынести на публику главную проблему – оппозицию по этому вопросу со стороны силовиков. Дескать, это именно они не дают нормализовать отношения с внешним миром и вернуть Ирану экономическое благополучие.

С другой стороны, в условиях усилившегося противостояния с Израилем такая утечка свидетельствует о недопустимых просчетах в системе безопасности, что ложится ответственностью на главу МИД и все умеренное реформистское крыло во главе с президентом Роухани. Не исключено, что за утечкой стоит, допустим, Израиль, целью которого является внесение большего раздора во властные круги Тегерана.

В любом случае мы становимся свидетелями большой игры вокруг и внутри Ирана, и ее результаты абсолютно непредсказуемы.