Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:44

Под занавес ста дней своего президентства Джозеф Байден принял историческое для США решение признать трагические события 1915 года в Османской империи «геноцидом армян». Это стало главной новостью последних дней для русскоязычного, тюркоязычного и, отчасти, англоязычного информационного пространства. Впрочем, самой неожиданной оказалась реакция заармянских кур, простите, другой термин подобрать трудно. С одной стороны, в их стане ликование. С другой – присутствует традиционное чувство неудовлетворённости: вроде как американский президент и нужные им слова сказал, а счастья для Армении почему-то не наступило.

Вот два характерных заявления на этот счет. Тина «говорящая голова» Канделаки переживает: «Не хочу я думать и о том, что признание очевидного факта — месть Турции за покупку наших ЗРК С-400». А Марго наша «иди долма готовить» Симоньян и вовсе негодует: «Это подачка. А мой народ не радуется подачкам. По крайней мере, я не хочу, чтобы мы им радовались». Судя по тону высказывания этих дамочек, Джо Байден должен был после признания «геноцида», во-первых, объявить о том, что Анкара должна Еревану триллион долларов компенсации. Во-вторых, Баку должен вернуть Нагорный Карабах. А США - пригрозить Турции и Азербайджану войной, если они не предоставят Армении таких территорий, чтобы она, ара, вольно «раскинулась от моря и до моря».

Типичная заармянская логика вступила в конфликт с реальной политикой. Куры считают, что весь мир крутится вокруг них. Вашингтон рассматривает вопрос о «геноциде армян» как инструмент своей внутренней и внешней политики для реализации своих, сугубо эгоистичных интересов. Курам обидно быть пешками в Большой игре, но другого глобуса для них у Вашингтона нет. Мотивы Байдена использовать именно такую формулировку – совершенно, замечу, исторически безосновательную – лежат на поверхности. У нынешней администрации Белого дома есть только один главный противник – Китай. Точнее, его инициатива «Пояс и Путь», где Турция имеет все шансы состояться как логистическая сверхдержава. И Байдену стратегически важно выбить Анкару из этой связки. Любым путём добиться «Турции без Эрдогана». А потому он использует все возможные формы давления на турецкое руководство. При этом не предлагая турецкому президенту ничего – просто давя и давя. Также у американского президента есть только одна сверхзадача - возвращение США в качестве «морального лидера» и главного апологета защиты прав и свобод в той трактовке, как это понимают американские демократы. «Геноцид армян» - вполне подходящая для этого медийно яркая и крайне резонансная история, отыгрывать которую можно долго.

Ну, и ещё немножечко, как в известном анекдоте, эта история позволяет улучшить свои позиции в электоральном поле Америки. Проще говоря – навсегда застолбить за собой избирателей из американских армян. Ведь неизвестно, сколько отведено Байдену, но замена ему уже есть - Камала Харрис, авторитет которой ещё укреплять да укреплять. Особенно в штатах, где компактное проживание армян в ключевых районах поможет ей выиграть будущие партийные праймериз. А то ведь может и неудобно получиться, как в 2000 году с сенатором-республиканцем Джеймсом Э. Роганом. Он отказался лоббировать тему «армянского геноцида» - и через неделю с треском проиграл демократу Адаму Шиффу в одном из избирательных округов Калифорнии, где традиционно сильна армянская диаспора… И здесь совершенно очевидно, что заявление Байдена – это отчасти эпизод Большой игры администрации Белого дома в отношении Турции, Азербайджана и Китая. Отчасти – сугубо внутренняя американская история.