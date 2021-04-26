В игре Байдена против Эрдогана Ереван лишний главная тема
Под занавес ста дней своего президентства Джозеф Байден принял историческое для США решение признать трагические события 1915 года в Османской империи «геноцидом армян». Это стало главной новостью последних дней для русскоязычного, тюркоязычного и, отчасти, англоязычного информационного пространства.
Впрочем, самой неожиданной оказалась реакция заармянских кур, простите, другой термин подобрать трудно. С одной стороны, в их стане ликование. С другой – присутствует традиционное чувство неудовлетворённости: вроде как американский президент и нужные им слова сказал, а счастья для Армении почему-то не наступило.
Вот два характерных заявления на этот счет. Тина «говорящая голова» Канделаки переживает: «Не хочу я думать и о том, что признание очевидного факта — месть Турции за покупку наших ЗРК С-400». А Марго наша «иди долма готовить» Симоньян и вовсе негодует: «Это подачка. А мой народ не радуется подачкам. По крайней мере, я не хочу, чтобы мы им радовались».
Судя по тону высказывания этих дамочек, Джо Байден должен был после признания «геноцида», во-первых, объявить о том, что Анкара должна Еревану триллион долларов компенсации. Во-вторых, Баку должен вернуть Нагорный Карабах. А США - пригрозить Турции и Азербайджану войной, если они не предоставят Армении таких территорий, чтобы она, ара, вольно «раскинулась от моря и до моря».
Типичная заармянская логика вступила в конфликт с реальной политикой. Куры считают, что весь мир крутится вокруг них. Вашингтон рассматривает вопрос о «геноциде армян» как инструмент своей внутренней и внешней политики для реализации своих, сугубо эгоистичных интересов. Курам обидно быть пешками в Большой игре, но другого глобуса для них у Вашингтона нет.
Мотивы Байдена использовать именно такую формулировку – совершенно, замечу, исторически безосновательную – лежат на поверхности.
У нынешней администрации Белого дома есть только один главный противник – Китай. Точнее, его инициатива «Пояс и Путь», где Турция имеет все шансы состояться как логистическая сверхдержава. И Байдену стратегически важно выбить Анкару из этой связки. Любым путём добиться «Турции без Эрдогана». А потому он использует все возможные формы давления на турецкое руководство. При этом не предлагая турецкому президенту ничего – просто давя и давя.
Также у американского президента есть только одна сверхзадача - возвращение США в качестве «морального лидера» и главного апологета защиты прав и свобод в той трактовке, как это понимают американские демократы. «Геноцид армян» - вполне подходящая для этого медийно яркая и крайне резонансная история, отыгрывать которую можно долго.
Ну, и ещё немножечко, как в известном анекдоте, эта история позволяет улучшить свои позиции в электоральном поле Америки. Проще говоря – навсегда застолбить за собой избирателей из американских армян. Ведь неизвестно, сколько отведено Байдену, но замена ему уже есть - Камала Харрис, авторитет которой ещё укреплять да укреплять. Особенно в штатах, где компактное проживание армян в ключевых районах поможет ей выиграть будущие партийные праймериз.
А то ведь может и неудобно получиться, как в 2000 году с сенатором-республиканцем Джеймсом Э. Роганом. Он отказался лоббировать тему «армянского геноцида» - и через неделю с треском проиграл демократу Адаму Шиффу в одном из избирательных округов Калифорнии, где традиционно сильна армянская диаспора…
И здесь совершенно очевидно, что заявление Байдена – это отчасти эпизод Большой игры администрации Белого дома в отношении Турции, Азербайджана и Китая. Отчасти – сугубо внутренняя американская история.
Но, в любом случае, Армения здесь лишняя. И никаких положительных политических последствий у этой декларации для неё нет и не будет, как бы этого не хотелось заармянским курам и составителям карт «Великой Армении». Что их и разочаровывает, и раздражает. Что ж, добро пожаловать во взрослый мир взрослых игр, Ереван же этого хотел.
Скажу больше, разочарование это будет с каждым днём усиливаться, а раздражение – нарастать. Не успела схлынуть первая волна комментариев после заявления Байдена, как представитель Пентагона Джон Кирби пояснил: факт того, что президент США Байден назвал события 1915 года «геноцидом», не повлияют на военные отношения Америки с Турцией.
А потом последовал ещё один мощный удар по фантазиям заармянских кур: стало известно, что Билл Гейтс приобрёл 56 тысяч акров земли в европейской части Турции - в Эдирне и Кыркларели. По одной из версий – для участия в строительстве «Канала Стамбул».
То есть американский капитал напрямую вкладывается в самый амбициозный проект Эрдогана. «Мистерам миллиардам», этим некоронованным королям Америки плевать на признание «геноцида армян», а также на политические игры Байдена в отношении Анкары, Баку и Пекина. Он идёт туда, где ему выгоднее. К глубокому огорчению заармянских кур – мимо Еревана.