Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании публичного юридического лица «Азербайджанское космическое агентство».

Согласно указу, на базе ОАО «Азеркосмос» создано публичное юридическое лицо «Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос)» при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.

Целью создания Агентства является продолжение развития космической сферы, использование мирового опыта в сфере скоростных технологий, улучшение управления космической отраслью и совершенствование контроля в этой сфере.

Согласно указу, Агентство является правопреемником ОАО Azerkosmos, права и обязанности компании, а также имущество переходят к Агентству. Для управления деятельностью Агентства создается правление в составе трех членов - председателя и двух заместителей.

Назначение и освобождение от должности председателя правления Агентства осуществляются президентом Азербайджана.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок утвердить устав и структуру Агентства после согласования с президентом Азербайджана.

Министерству транспорта, связи и высоких технологий поручено в двухмесячный срок представить в Кабмин проекты устава и структуры Агентства, а также предложения по размеру уставного фонда агентства.