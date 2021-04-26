Россия и Таджикистан объединят системы ПВО
Объединенную систему противовоздушной обороны создают Россия и Таджикистан, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства республики Шерали Мирзо в Душанбе.
«Чтобы повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединённой региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение» – передает ТАСС слова Шойгу.
Он также лично пригласил представителей министерства обороны Таджикистана на 9-ю Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум и Армейские международные игры. Далее переговоры продолжились без прессы.