Минтруда: в январе-марте к программам самозанятости привлечены 3,5 тысячи человек

В программу самозанятости, реализуемую Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения, в первом квартале текущего года вовлечены около 3 500 человек. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

При реализации программы предпочтение отдается гражданам, имеющим особые потребности в социальной защите и испытывающим трудности в трудоустройстве. Подавляющее большинство лиц, охваченных программой в январе-марте, — это члены семей шехидов, инвалиды, бывшие вынужденные переселенцы, члены семей, получающих адресную социальную помощь, женщины и молодежь.

После проведения тренингов для участников программы создаются небольшие семейные фермы с предоставлением им активов в виде товаров и материалов в соответствии с бизнес-планом.