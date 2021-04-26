Из Азербайджана пытались вывезти незадекларированную валюту

Таможенные органы предотвратили незадекларированный вывоз из Азербайджана в Грузию около 1,6 млн рублей и $4 тыс., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«На таможенном посту «Красный мост» был задержан автомобиль Mercedes Benz, следовавший из Азербайджана в Грузию, которым управлял гражданин Грузии. Водитель транспортного средства во время устного опроса предъявил таможенному контролю $9,5 тыс.», - говорится в сообщении ведомства.

По данным таможенного комитета, в ходе последующего осмотра автомобиля и водителя в кармане его куртки в салоне транспортного средства были обнаружены спрятанные 1,548 млн российских рублей, а на самом гражданине – еще $4 тыс.