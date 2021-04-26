Китай безвозмездно передал Азербайджану 150 тысяч доз вакцины от коронавируса. Сегодня в Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось подписание соответствующего акта.

Как сообщили в пресс-службе МИД, на мероприятии выступили заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов, начальник Управления государственного протокола Министерства иностранных дел Рамиль Рзаев и чрезвычайный и полномочный Посол Китайской Народной Республики Го Мин.

В своем выступлении чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики Го Мин выразила благодарность азербайджанской стороне за организацию церемонии передачи Азербайджану 150 000 доз вакцины против COVID-19.