По «Азеригаз» продолжает работу по подготовке к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов. В Сабирабадском районе на проспекте Муган подземные коммуникации диаметром 159 мм (срок эксплуатации которых истек) заменяются надземной газовой линией. После завершения работ она будет охватывать проспект Муган и село Булаглы, газоснабжение 698 абонентов значительно улучшится. Новая газовая линия протяженностью 1 400 метров позволит в осенне-зимний сезон поставлять природный газ в нормальном режиме, сообщили haqqın.az в пресс-службе объединения.

Значительно улучшено газоснабжение 1 700 абонентов, проживающих в Сабирабадском районе. От улицы Шарифзаде до улицы Э.Гамбарова проложена 628-метровая соединительная линия различного диаметра. Кроме того, ведутся работы по замене газовой линии, проложенной в 1991 году от газораспределительной станции в селе Суговушан. Уже завершено обновление 450-метрового участка городской кольцевой газовой линии среднего давления диаметром 219 мм.

В Сабирабаде также ремонтируется другая газовая линия длиной 2 300 метров, срок эксплуатации которой истек. Таким образом, 1 700 метров линии заменяются полиэтиленовой, а 600 метров - стальной трубой. После полной готовности новой линии газоснабжение 6 тысяч абонентов будет значительно улучшено.

Отметим, что выполняемые работы осуществляются ремонтно-строительным управлением ПО «Азеригаз».