Азербайджанские таможенники провели занятия для коллег из Узбекистана

В Академии Государственного таможенного комитета были организованы дистанционные занятия для слушателей Ташкентского таможенного института и сотрудников таможенной службы Узбекистана. Так, Государственный таможенный комитет Узбекистана обратился с просьбой о проведении азербайджанскими специалистами дистанционных занятий для слушателей Ташкентского таможенного института и сотрудников структурных подразделений ГТК республики по ряду тем, охватывающих вопросы таможенного контроля, таможенной экспертизы и таможенного оформления, сообщили haqqın.az в пресс-службе ГТК.

Организация занятий в онлайн-формате была поручена Таможенной академии.

26 апреля в ходе первых двух занятий, организованных на платформе Zoom, главный инспектор отдела аудита таможенных операций участников внешней торговли Главного управления по управлению таможенными рисками и аудиту Государственного таможенного комитета Рашад Салманов представил магистрантам и курсантам Ташкентского таможенного института две лекции. К онлайн-занятиям также подключились сотрудники центрального офиса таможенной службы Республики Узбекистан, региональных управлений и аэропорта Ташкента, отвечающие за аудит таможенных операций.

Слушателям были разъяснены методология организации таможенного аудита, этапы и последовательность его проведения, порядок проверки правильности расчета и определения таможенной стоимости в ходе таможенного аудита.

В течение текущего года Таможенная академия организует еще несколько онлайн-уроков для узбекских слушателей. На этих уроках азербайджанские специалисты поделятся с узбекскими коллегами своим опытом в области решения вопросов безопасности товаров, реализации фискальных функций таможенных органов, автоматизации таможенных процедур, в том числе «умной таможни».