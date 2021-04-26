Девлет Бахчели: отношения Турции и США на историческом перепутье

Президент США Джо Байден нанес серьезный удар по союзническим отношениям с Турцией, заявил лидер оппозиционной Партии Националистического движения Турции Девлет Бахчели, комментируя скандальное заявление главы Белого дома по событиям 1915 года в Османской империи. Об этом сообщает Anadolu.

Бахчели отметил, что отношения Турции и США находятся на историческом перепутье.

«Анкара должна первым делом развернуть комплексы С-400 и потребовать от США возвращения средств, перечисленных в рамках программы самолетов пятого поколения F-35», - сказал Бахчели.