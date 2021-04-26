В Минэкологии сказали, когда стихнет сильный ветер в Баку

В среду, 28 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 45-50%.

28 апреля в регионах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых горных районах ожидаются грозы, ливни, град, прогнозируется местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 22-27, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

Руководитель Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева заявила, что в настоящее время скорость северного ветра в Баку и на Апшеронском полуострове достигает в порывах 27 метров в секунду. Высота волн на Каспии у Нефтяных Камней составляет 2,5 метра.

По словам Тагиевой, усиление ветра зафиксировано и в регионах Азербайджана. Так, в Дашкесане скорость ветра достигает 25 метров в секунду, Нафталане - 24, Гяндже - 20, в Барде, Тертере, Шеки и Шамкире - 15-18 метров в секунду.

Тагиева отметила и то, что количество пыли в воздухе превышает норму в 1,8 раза, что связано с сильным ветром. Ожидается, что к ночи сегодняшнего дня ветер стихнет, сказала Тагиева.