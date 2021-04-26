Замначальника Генштаба ВС Армении обвинили в халатности

Следственный комитет Армении предъявил обвинение заместителю начальника Генштаба ВС Армении Андранику Макаряну в халатном отношении к службе, причинившем существенный вред. Об этом сообщает ТАСС.

«Обвинение Макаряну предъявлено по признакам части 3 статьи 376 УК Армении («Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, причинившее существенный вред»). В отношении Макаряна избрана мера пресечения - подписка о невыезде», - отметили в комитете.

Деяния, предусмотренные данной статьей УК, если они совершены во время военного положения или войны, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Согласно данным местных СМИ, Макаряна обвиняют в том, что вследствие его приказов во время военных действий в Нагорном Карабахе в октябре прошлого года бесследно исчез отряд из 60 военнослужащих.