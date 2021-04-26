Сенатор США принял участие в армянской провокации против Азербайджана
Сенатор от американского штата Калифорния Энтони Портантино должен извиниться за поддержку дашнаков, расизма и призывы к этническому насилию. Об этом говорится в публикации на официальной странице в Тwitter Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.
California State Senator @Portantino was also present at the ceremonial ‘execution’ of an #Azerbaijani in #LosAngeles. Shameful! He must apologize for supporting #Dashnaks’ #racism and calls to ethnic violence! https://t.co/7vYDVCQOLX— Azerbaijan in Los Angeles 🇦🇿 (@azconsulatela) April 26, 2021
В публикации отмечается, что сенатор Портантино присутствовал накануне на акции, организованной радикально настроенными армянами 25 апреля в Лос-Анджелесе, в ходе которой был «повешен» манекен, обернутый в флаг Азербайджана.
Генеральное консульство Азербайджана подчеркнуло, что этот шаг является постыдным.