На севере Ирака погибли турецкие военные

На севере Ирака в перестрелке с террористами погибли двое военнослужащих ВС Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства национальной обороны Турции.

Перестрелка между террористами и турецкими военнослужащими произошла накануне в ходе операции Pençe-Yıldırım, отметили в ведомстве. Один из военнослужащих погиб на месте, другой получил ранения, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве, и был доставлен в больницу. Спустя некоторое время он скончался.

В Минобороны Турции выразили соболезнования семьям погибших военных, ВС Турции и турецкому народу.