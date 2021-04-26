Ильхам Алиев заявил, что граница Азербайджана с Арменией восстановлена

«Наши пограничники охраняют азербайджано-армянскую границу на освобожденных территориях. Эта граница восстановлена, вдоль границы ведутся все необходимые инфраструктурные работы, мобилизована вся техника». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии воинской части Государственной пограничной службы в Джебраильском районе, сообщает АзерТАдж.

Глава государства отметил, что протяженность этой границы составляет около 500 километров.

«Эта граница находилась в руках оккупационных сил около 30 лет. Одержав победу в Отечественной войне, мы полностью восстановили и эту границу, с боями освободив Зангиланский и Губадлинский районы, часть Лачинского района. Большую часть Лачинского района и Кельбаджарского района враг уже вынужден был вернуть нам, подписав акт капитуляции. В настоящее время на этих территориях проводятся необходимые работы», - сказал глава государства.