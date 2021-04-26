Ильхам Алиев: «Мы не ответили на военную провокацию в Зангилане. Но это в последний раз»

«Военная провокация против наших пограничников на Зангиланском направлении азербайджано-армянской границы должна стать последней такой попыткой. Мы не отреагировали на эту провокацию, проявив сдержанность». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии воинской части Государственной пограничной службы в Джебраильском районе, сообщает АзерТАдж.

«Но это последнее предупреждение. Если будет предпринята еще одна подобная попытка, враг будет уничтожен на месте. Мы защищаем свою границу и будем защищать ее и впредь. Граница каждой страны является одним из ее государственных символов», - подчеркнул глава государства.