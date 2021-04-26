Начался суд над директором EuroHome

В Бинагадинском районном суде начался процесс над директором рынка строительных материалов EuroHome Самиром Мамедовым и Амилем Салмановым.

Как сообщает АПА, на предварительном слушании под председательством судьи Айгюль Гурбановой были уточнены анкетные данные обвиняемых. Позже суд заменил предварительное заключение Самира Мамедова на заключение под стражу до суда. Судебное заседание назначено на 6 мая.

Отметим, что директору EuroHome С.Мамедову и А. Салманову предъявлено обвинение по статье 225.2 УК АР (нарушение правил пожарной безопасности, то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия).

В прошлом году на EuroHome произошло два крупных пожара.