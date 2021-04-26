АФФА дисквалифицировала главного тренера «Нефтчи» и выписала штраф на 13 тысяч

Напомним, главный арбитр матча Вугар Гасанлы удалил трех футболистов «Сабаха», а также назначил три пенальти – два в ворота «Сабаха» и один в ворота «Нефтчи». При этом как минимум один из 11-метровых в ворота «Сабаха» был назначен ошибочно. Также при счете 2:2 из-за весьма спорного офсайда был отменен гол «Нефтчи».

Дисциплинарный комитет АФФА рассмотрел события, происходившие в ходе скандального матча 24-го тура азербайджанской Премьер-лиги между «Сабахом» и «Нефтчи» (2:2).

После матча произошла стычка между представителями команд, в которой активное участие принимал главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов. Он же использовал нелицеприятные выражения на послематчевой пресс-конференции.

В итоге Дисциплинарный комитет дисквалифицировал Абасова на два матча, а также оштрафовал «Нефтчи» за такое поведение главного тренера на 4 тысячи манатов. Еще «Нефтчи» заплатит 800 манатов за перебор желтых карточек. Их было семь.

«Сабах» заплатит: 4800 – за трех удаленных футболистов; 3200 – за поведение футболиста Тамкина Халилзаде, который очень бурно выражал недовольство своим удалением и оскорбил арбитра (дисквалифицирован на четыре матча); по 200 манатов за удаленных Бахлула Мустафазаде и Филипа Ивановича (оба дисквалифицированы на одну игру).

В сумме клубам придется заплатить 13 200 манатов. Также проводится расследование относительно поведения представителя «Сабаха» Милоша Йевтича.

Ранее АФФА заявила, что работа главного арбитра Вугара Гасанлы в этой игре также будет расследована.