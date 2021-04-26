Ильхам Алиев заложил фундамент дороги Зангилан - Горадиз
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский районы.
Как сообщает АзерТАдж, в ходе поездки президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Зангилан - Горадиз.
На освобожденных территориях по поручению главы государства уже запущена реализация нескольких дорожных проектов, которая успешно продолжается. Эти проекты сыграют чрезвычайно важную роль в социально-экономическом развитии районов и сел, освобожденных от оккупации. С этой точки зрения автомобильная дорога Зангилан - Горадиз также имеет стратегическое значение. Общая протяженность дороги - 124 километра, и она будет шестиполосной.